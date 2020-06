Hospital de Saúde Mental abre ambulatório para tratamento de TDAH em adultos

O Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto da rede pública, passa a contar com um ambulatório específico para diagnóstico e tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O serviço foi criado por médicos da Residência em Psiquiatria da unidade e é destinado a pessoas com idade a partir de 16 anos.

Os atendimentos no Ambulatório de Transtornos de Atenção e Impulsividade podem ser agendados por e-mail ou por telefone. Os interessados devem apresentar o encaminhamento de um médico e serão avaliados em uma consulta online pela equipe do Hospital. Após esta etapa, as pessoas diagnosticadas com TDAH darão início ao tratamento recomendado. Devido à pandemia, o acompanhamento é feito por videochamadas.

Os sintomas do TDAH giram em torno da atenção. De acordo com especialistas, é muito comum pessoas com o transtorno serem tachadas de dispersas e desatentas, o que acaba piorando a situação. Por isso, é fundamental buscar a ajuda de profissionais especializados, como psiquiatras e psicólogos.