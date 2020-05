Hospital do Coração de Sobral promove reunião para acompanhamento dos setores

Dando continuidade ao processo de Acreditação, o Hospital do Coração, unidade de saúde do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, promoveu, entre os dias 11 a 15 de maio, reuniões com coordenadores dos serviços e diretores da Instituição.

Ministrado pela diretora de Enfermagem do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Dra. Conceição Nunes, o encontro teve como objetivo promover uma discussão sobre os tópicos do Manual Brasileiro de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), no qual consta informações que estão sendo trabalhadas junto aos gestores da unidade hospitalar. O momento foi realizado respeitando todas as medidas de segurança no contexto da Covid-19.

A ação visa padronizar e monitorar os processos da Instituição e medir a eficácia das ações tomadas para atingir a qualidade e segurança, além de fazer com que a acreditação seja entendida com mais clareza e os objetivos sejam compreendidos por todos os profissionais do Hospital. Durante a semana, os serviços corporativos do Complexo também participaram de uma reunião, visto que a integração de setores também é importante no que diz respeito à capacidade dos tomadores de decisão de colaborarem entre si.