Hospital Emergencial do PV atendeu 649 pacientes em seu primeiro mês de funcionamento

O Hospital Emergencial do Estádio Presidente Vargas completou um mês de funcionamento e contabilizou número de 649 pacientes atendidos com Covid-19. Desse total, 403 pacientes receberam alta e puderam retornar ao convívio familiar. Os números foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nessa terça-feira (19). O equipamento vai ganhar mais dois blocos até o fim de maio totalizando 336 leitos.

O equipamento, que tem área de 3.500 m², tem 224 leitos dos quais 17 são exclusivamente para pacientes que venham a ter algum tipo de complicação e precisem de terapia intensiva. Mais de 500 profissionais da saúde trabalham no combate à doença no hospital, que também conta com administração, laboratório, farmácia e o almoxarifado.

Mais 112 leitos vão ser entregues no Hospital de Campanha do PV. Destes, 56 já passam a funcionar na próxima quinta-feira (21), de acordo com anúncio feito pelo prefeito de Fortaleza, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, realizada na tarde dessa segunda-feira (18).