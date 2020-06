Hospital Geral de Fortaleza inicia testagem para Covid-19 em sistema drive-thru a partir de segunda-feira

O Hospital Geral de Fortaleza iniciará testagem para Covid-19 no sistema drive-thru a partir da próxima segunda-feira (15). Os exames devem ser marcados previamente pela plataforma Saúde Digital. Os agendamentos serão individuais e intransferíveis.Com o aumento da testagem, será possível mensurar com maior precisão a quantidade de pessoas infectadas e quantas ainda estão suscetíveis à doença.

O serviço funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h. Os exames serão realizados a cada 15 minutos.O drive-thru realizará testes de biologia molecular em tempo real. O exame é feito a partir de secreções coletadas das vias respiratórias (narinas direita e esquerda), por meio do swab, um tipo de haste de plástico com algodões nas pontas.

A realização da coleta swab no formato drive-thru seguirá todas as normas de segurança necessárias para a proteção da população e dos profissionais de saúde responsáveis pela coleta. O resultado ficará disponível em até cinco dias e poderá ser acessado no site.