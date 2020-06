Em dois meses, dos mais de mil atendimentos realizados pelo Hospital Leonardo da Vinci (HLV), 500 pessoas foram recuperadas da Covid-19. O HLV foi requisitado pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), para ser unidade de referência no atendimento exclusivo de pessoas diagnosticadas com coronavírus.

Confira mais informações com o correspondente Sátiro Salles: