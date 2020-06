Hospital Leonardo da Vinci tem mais de mil atendimentos e 500 pessoas recuperadas

Em dois meses, dos mais de mil atendimentos realizados pelo Hospital Leonardo Da Vinci (HLV), 500 pessoas foram recuperadas da Covid-19. O Hospital foi requisitado pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), para ser unidade de referência no atendimento exclusivo de pessoas diagnosticadas com coronavírus.

Desde que passou a funcionar, o Hospital Leonardo Da Vinci já atendeu 1.020 pacientes. O HLV foi equipado e adaptado para o funcionamento durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, o Hospital conta com 210 leitos, sendo 144 de UTI e 66 de enfermaria.

Ao todo, 813 profissionais de diferentes áreas atuam na unidade, compondo uma equipe multidisciplinar capacitada para o atendimento à população.