Hospital Regional Norte imuniza crianças contra doenças respiratórias graves

O Hospital Regional Norte (HRN), do Governo do Ceará, continua imunizando bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador de uma infecção grave capaz de afetar os pulmões e os brônquios. Para evitar aglomerações, as doses do medicamento palivizumabe serão aplicadas nesta segunda-feira, 27, e na terça-feira, 28, em horários previamente agendados.

Devem ser imunizados bebês prematuros abaixo de 29 semanas e com menos de um ano de idade, além de crianças menores de dois anos com doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita. A aplicação do palivizumabe ocorre pelo segundo ano seguido, tornando o HRN o primeiro hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) no interior do Ceará a contar com a medicação. Cerca de 80 crianças da Região Norte do Estado estão recebendo doses do medicamento palivizumabe durante o ciclo que começou em fevereiro e segue até julho.

Palivizumabe é um medicamento usado para proteger o bebê contra o vírus sincicial respiratório ao longo da quadra invernosa no Estado. O vírus pode causar desde resfriados simples até doenças mais graves, como pneumonias e bronquiolites (inflamações nos brônquios). A medicação contribui para evitar a reinternação de crianças por infecções graves.

