Hospital São Camilo realiza curso para atendimento a pacientes com COVID-19

Para atender à crescente demanda devido ao avanço da pandemia no país, o Centro de Simulação e Pesquisa do Hospital São Camilo está realizando um curso voltado aos profissionais de saúde não-intensivistas da Rede.

Organizado em várias datas desde o mês de março, e com número de vagas limitadas para evitar a aglomerações, o curso visa capacitar seus profissionais para que possam auxiliar no atendimento a pacientes com COVID-19 internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s).

Os alunos aprendem, em teoria e prática, a fazer o manejo das vias aéreas, como regular o ventilador mecânico, como realizar a ressuscitação cardiopulmonar no paciente com COVID-19, além de treinar como fazer a intubação e fazer a paramentação e desparamentação adequada.

Os treinamentos acontecem no Centro de Simulação e Pesquisa São Camilo (CSP), e os alunos contam com simuladores de alta tecnologia para aperfeiçoar o aprendizado das técnicas.

A professora Ariadne da Silva Fonseca, gerente do CSP da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que esse plano de capacitação é parte da estratégia de enfrentamento ao COVID-19.