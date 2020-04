Hospital São José inicia testes de tratamentos da Covid-19 na capital

Na próxima semana, o Hospital São José (HSJ), em Fortaleza, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas no Nordeste, deve receber as primeiras atuações do ensaio clínico Solidariedade (Solidarity), que visa comprovar a efetividade de métodos de tratamento no combate à nova virose.

A iniciativa é da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, no Brasil, coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (Decit/MS). O HSJ afirma, em nota, que “aceitou prontamente o convite”. Desde o início de abril, a unidade de saúde formou uma equipe e iniciou análise do protocolo estabelecido pela OMS.

Ao todo, o projeto Solidariedade engloba 18 hospitais de 12 estados. Serão testados, na primeira etapa, os medicamentos cloroquina, remdesivir, a associação lopinavir com ritonavir, e esta última com acréscimo do Interferon Beta 1a. Eles são indicados, por exemplo, para tratar malária, ebola, HIV e esclerose múltipla. O primeiro paciente foi incluído no ensaio no dia 31 de março, no Rio de Janeiro.