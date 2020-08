Hospital São José se destaca em pesquisas sobre Covid-19

Enquanto seguem na linha de frente para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus, os profissionais da saúde vêm recorrendo à pesquisa científica como importante aliada para mapear a complexidade dos efeitos da Covid-19.

No Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, as pesquisas são protagonistas na avaliação dos efeitos da doença e no aprimoramento das possibilidades de tratamento.

Ao todo, onze estudos estão em andamento, em diferentes fases de desenvolvimento na unidade.

A infectologista e coordenadora do núcleo de pesquisa do HSJ, Melissa Medeiros, destaca que, desde o início da pandemia, o olhar analítico aos dados norteou os movimentos da equipe do hospital e também várias outras instituições estão procurando o HSF para novas pesquisas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará