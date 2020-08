Hub de Inovação Banco do Nordeste vence Prêmio Alide 2020

O Banco do Nordeste é um dos vencedores do Prêmio Alide 2020. A Associação Latinoamericana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (Alide) reconheceu o Hub de Inovação do BNB como prática inovadora. Concorreram à premiação cerca de 20 instituições financeiras da América Latina, do Caribe, da Espanha e Índia.

O Hub de Inovação Banco do Nordeste foi criado em 2016 com o objetivo de incentivar o empreendedorismo inovador e facilitar a gestão da inovação nas empresas da Região e no Banco. O equipamento busca fomentar o protagonismo criativo e inovador de que o Nordeste precisa para avançar no desenvolvimento e no crescimento econômico.

Com três unidades, uma em Fortaleza (CE) e outras duas em Recife (PE) e Salvador (BA), o Hub de Inovação Banco do Nordeste disponibiliza espaços de coworking para 10 startups em cada unidade, desenvolve ações de investimento, capacitação e sensibilização, além de contribuir para a criação de oportunidades de negócios.

Desde a criação do Hub de Inovação, o Banco do Nordeste publicou editais de subvenção econômica para financiar projetos de P&D e Inovação de empresas de base tecnológica, totalizando 19 milhões de recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (FUNDECI).

O Hub de Inovação conectou o Banco do Nordeste ao ecossistema de inovação da Região, possibilitando compreender mais facilmente as necessidades do empreendedorismo regional e criar produtos financeiros e de crédito mais aderentes a esse mercado, com o intuito de efetivamente contribuir para o modelo da nova Economia Digital e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico regional. De modo pioneiro, o Banco do Nordeste lançou a primeira linha de crédito para startups, o FNE Startup.

Expansão

Por meio do Hub, o Banco do Nordeste implantou em 2017 o primeiro espaço de Coworking para 10 (dez) startups na cidade de Fortaleza (CE). A iniciativa buscou conectar as soluções tecnológicas das startups com as necessidades de negócio do Banco e da Região, promovendo a inovação e o desenvolvimento das startups selecionadas. Em 2018, o Hub expandiu sua atuação para a cidade de Salvador (BA), abrindo espaço para mais 10 (dez) startups. Na capital baiana, o espaço de Coworking é compartilhado com o Hub Salvador (iniciativa privada) e possui estrutura colaborativa para abrigar até 100 (cem) startups e oferecer orientação e investimento para empresas. Em 2020, um novo espaço de Coworking foi aberto para mais 10 (dez) startups em Recife (PE), medida viabilizada em parceria com o Porto Digital, parque tecnológico privado onde residem mais de 300 (trezentas) empresas.

Para a gerente do Hub de Inovação Banco do Nordeste, Lina Salles, a premiação representa o reconhecimento de uma contribuição crucial do BNB para o desenvolvimento regional.

“O empreendedorismo e a inovação geram crescimento econômico, daí porque, neste momento de transformações aceleradas geradas pela pandemia, amplia-se a relevância do suporte aos dois temas e do apoio aos empreendedores”, afirma.

(*)com informação da A.I