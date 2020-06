IBGE: Fortaleza e outras 7 cidades da Região Metropolitana formam arranjo populacional do Ceará

O Ceará possui um “Arranjo Populacional”, que significa um agrupamento de dois ou mais municípios com forte integração devido à movimentação para trabalho ou estudo. Junto com Fortaleza, uma das 15 metrópoles brasileiras, estão: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba.A informação faz parte do estudo Regiões de Influência das Cidades (Regic) 2018, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (25).

No levantamento, a rede urbana está estruturada em duas dimensões: a hierarquia dos centros urbanos, dividida em cinco níveis principais (Metrópoles, Capitais Regionais, Centros Sub-Regionais, Centros de Zona e Centros Locais; e as regiões de influências, identificadas pela ligação das Cidades de menor para as de maior hierarquia urbana.

Além da metrópole Fortaleza, o IBGE identificou que o Ceará tem duas Capitais Regionais: Juazeiro do Norte e Sobral, no interior, que são consideradas centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em termos de região de influência em comparação com as Metrópoles.