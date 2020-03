IBGE suspende concurso e adia Censo 2020 por pandemia de coronavírus

Com a propagação da pandemia de coronavírus o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adia a realização do Censo Demográfico de 2020 para 2021. A coleta de dados do levantamento censitário em todos os lares brasileiros, que começaria no dia 1.º de agosto deste ano, agora terá início em 1 º de agosto de 2021, com duração de três meses.

O órgão cancelou o processo seletivo já aberto para a contratação de mais de 200 mil trabalhadores temporários, que teria provas nos dias 17 e 24 de maio para as vagas de recenseadores e supervisores. O IBGE previa atrair mais de dois milhões de candidatos ao concurso público. Os candidatos que fizeram o pagamento da inscrição no concurso serão reembolsados, conforme orientações que serão publicadas nos próximos dias.