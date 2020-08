Idace atende a mais de três mil assentados e reassentados da reforma agrária

Mais de 3 mil famílias assentadas e reassentadas estão recebendo apoio do Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), desde janeiro passado. Através da Diretoria Técnica e de Operações estas áreas são acompanhadas e orientadas de forma social e jurídica, a fim de garantir acesso às políticas públicas destinadas ao campo.

Oriundas de aquisições estaduais, como o programa São José, Ação Fundiária e Projeto Célula da Terra, as famílias estão distribuídas em 202 imóveis de 75 municípios localizados em 14 regiões do Estado. Entre as famílias estão incluídas o Projeto Uruanan, em processo de aquisição da terra.

No mês de julho a equipe técnica atuou na elaboração de 5 CAR (Cadastro Ambiental Rural); na emissão de 48 declarações e anuência para acesso a políticas sociais como aposentadoria, auxílios maternidade e doenças, além de autorizações de implantação de ações produtivas. Foram emitidas 18 DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) para acesso às políticas de crédito rural.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará