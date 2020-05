IFCE desenvolve equipamentos de desinfecção de ambientes com raios ultravioletas para combater Covid-19

Professores e alunos das áreas de Telemática e Indústria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará trabalham no desenvolvimento de protótipos de equipamentos de desinfecção de ambientes com uso de raios ultravioletas, novo método para esterilizar superfícies contaminadas pela Covid- 19.

Segundo a instituição, foram construídos inicialmente seis equipamentos, que foram entregues ao setor de oncologia do Hospital Albert Sabin , a Associação Peter Pan. Outros serão entregues ao setor de odontologia do Campus Fortaleza, PROGEP e para unidades de saúde que estão sendo contatadas para doação.

Realizado no campus de Fortaleza do IFCE, o projeto inclui a concepção e montagem de protótipos, elaboração de manual de instrução e a produção dos dispositivos em pelo menos duas versões: a primeira é um rodo; e a segunda, uma caixa para ser acoplada a ambientes. Nesta nova ação em prol do controle da pandemia, estão envolvidos, sob a supervisão de docentes, mais de 15 alunos dos cursos Técnico em Mecânica, bacharelados em Engenharia Mecatrônica e em Engenharia de Telecomunicações, além do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações.