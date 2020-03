IFCE suspende atividades acadêmicas até esta sexta-feira (20)

O Comitê de Combate ao Covid-19 no IFCE realizou sua primeira reunião, nesta segunda (16), na Reitoria. Entre os encaminhamentos, está a recomendação da suspensão das atividades acadêmicas em todos 33 campi da instituição e no Polo de Inovação Fortaleza até esta sexta-feira (20).

A reunião do comitê será realizada nesta sexta-feira (20), às 9h para reavaliar a situação da disseminação do novo coronavírus no Ceará e, se necessário, estender a validade dessas medidas. Todos os eventos institucionais agendados até o dia 20 estão suspensos, assim como as viagens de servidores e alunos – salvo casos emergenciais, de acordo com a avaliação dos gestores máximos de cada unidade.

As recomendações foram definidas depois da confirmação dos três primeiros casos de coronavírus no Ceará, ainda na noite do domingo (15). A reunião foi comandada pelo reitor Virgílio Araripe e contou com as presenças dos pró-reitores, diretores-gerais de campi, profissionais da saúde e representantes de órgãos sistêmicos da Reitoria. Ainda na tarde desta segunda-feira, 16, as pró-reitorias de Ensino, Gestão de Pessoas e Administração e Planejamento divulgarão nota conjunta orientando como deve se dar o trabalho remoto dos servidores administrativos nesta semana – quando estes não estiverem escalados para o plantão presencial de trabalho.

O Comitê de Combate ao Covid-19 no IFCE recomenda que os alunos e servidores se mantenham em casa durante a semana – com exceção dos escalados para trabalhar em regime de plantão -, de forma a evitar uma maior disseminação do novo vírus no Ceará. Recomenda-se ainda que a comunidade acadêmica se informe sobre as deliberações relativas ao funcionamento da instituição nos canais oficiais de comunicação do IFCE, de forma a evitar a desinformação causada pela divulgação de fake news sobre o assunto.

(*)com informação da A.I