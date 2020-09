Igrejas católicas voltam a receber fiéis neste fim de semana

Nem só de feriado prolongado será o fim de semana. Neste sábado(05), as igrejas católicas voltam a realizar missas com a presença de fiéis. Para receber a todos, uma série de medidas sanitárias deverão ser cumpridas pelos templos, como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social na ocupação dos assentos, uso de álcool em gel e, na hora de comungar, a hóstia deve ser entregue na mão e não mais na boca do fiel.

Confira as igrejas e os horários de funcionamento:

Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Segunda a sexta

6h30, 12h, 17h

Sábado:

6h30, 12h, 16h, 17h30, 19h

Domingo

7h, 9h, 12h, 17h, 19h

Paróquia Cristo Rei

Segunda a Sexta: 17h

Sábado: 11h30 e 17h

Domingo: 9h, 11h, 17h e 19h

Paróquia de São Vicente de Paulo (bairro Aldeota)

Segunda: 6h30, 17h30,

Terça a sexta: 6h30, 11h30, 17h30, 19h

Sábado: 6h30, 12h, 16h30, e 18h

Domingo: 6h30, 9h, 11h30, 17h e 19h.

Santuário Sagrado Coração de Jesus

A unidade não terá missa neste sábado (5). Por telefone, a equipe informou que a paróquia ainda se prepara para receber os fiéis. Domingo (6), é oficialmente o primeiro dia de funcionamento da comunidade, com a missa inaugural às 7h.

Domingo: 7h, 8h30, 11h, 16h, 18h

Segunda: 7h, 18h

Terça a sábado: 7h, 11h30, 16h, 18h.

Igreja de São Gerado (Avenida Bezerra de Menezes)

O retorno está previsto somente para a próxima quarta-feira (9), com apenas uma celebração às 17h30. É necessário agendar a presença. São 75 vagas disponibilizadas. O agendamento pode ser feito pelo telefone (85) 3051-2309

Igreja do Carmo

A unidade deve retornar apenas no próximo sábado, 12 de setembro, com agendamento prévio, por meio do telefone 3036.0695. Serão autorizados cerca de 100 pessoas (total a confirmar).

Terça a sexta: 07:30h e 17:00h

Sábado: 07:30h; 12:00h; 15:00h; 17:00h

Domingo: 08:00h; 10:00h; 12:00h; 16:00h; 18:00h

Santuário Nossa Senhora de Aparecida Montese

Santuário

Terça a sexta: 18h30

Sábado: 7h da noite

Domingo, 7h da manhã, 9h da manhã, 11h da manhã, 17h, 19h

Capelas

N. Sra da Guadalupe:

Segunda-feira 19h

Sexta-feira: 18h30

Sábado: 19h

Domingo: 17h

N. Sra das Vitórias

Quinta-feira: 20h

Sábado 17h

Domingo 7h,11h e 19h

N. Sra do Perpétuo Socorro

Quarta-feira: 20h

Domingo: 9h

Igreja Jesus, Maria e José (Antônio Bezerra)

É necessário agendamento. A reserva pode ser feita por telefone no número (85) 3235-0552

Sábado: 19h

Domingo: 7h, 9h, 17h e 19h.

Paróquia do Coração Imaculado de Maria (Bairro Henrique Jorge)

Sábado: 17h 19h

Domingo: 7h 9h 17h 19h

Segunda a Sexta: 18h

Igreja Matriz de Caucaia

Terça a quinta: 17h30

Sábado: 19h

Domingo: 6h, 8h, 10h, 12h, 15h, 17h e 19h

Comunidade Católica Shalom

precisam de agendamento, pelo site da comunidade.

Shalom Cidade dos Funcionários

Sábado às 19h

Domingo às 17h

Shalom Estrada do Fio

Domingo às 18h30

Shalom da Paz

Sábado às 18h

Domingo às 18h

Catedral Metropolitana de Fortaleza

Não abrirá nesse fim de semana

Interior

Paróquia de São José (Canindé)

Terças e quintas-feiras: às 18h30.

Domingo (Matriz): 7h, 11h e 19h.