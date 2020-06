Iguatu, Tianguá, Crato, Barbalha e Brejo Santo terão ‘lockdown’ a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (29) mais cinco cidades vão estar em lockdown. Além de Sobral e Juazeiro terão de cumprir isolamento rígido as cidades de Iguatu, no Centro-Sul; Tianguá, na Região Norte e as vizinhas Crato, Barbalha, Brejo Santo. A medida foi anunciada pelo governador Camilo Santana neste sábado (27).

Confira atualizações sobre isolamento social na capital:

Fortaleza segue na fase 2 como previsto

Região Metropolitana de Fortaleza continua na primeira fase

Demais regiões seguem na fase de transição

Cidades que ficam em lockdown: Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crato, Barbalha, Brejo Santo e Tianguá.

O plano de retomada das atividades apresentado pelo Governo do Ceará prevê quatro fases até o retorno integral do funcionamento dos setores. Fortaleza é a única cidade na segunda etapa de abertura, com a abertura, sob regras, de lojas, restaurantes e igrejas. (veja abaixo o que pode funcionar em cada fase).

Cada etapa tem prazo de 14 dias. A cada nova fase a quantidade de atividades econômicas em funcionamento é expandida. Caso os critérios de controle da doença não apresentem tendência de queda, a reabertura estaciona ou retrocede.