IJF-2 ganhará 42 novos leitos de enfermaria com pontos de oxigênio

Nesta segunda-feira, 11, o Instituto José Frota 2 (IJF-2) receberá 42 novos leitos de enfermaria com pontos de oxigênio. Trazendo maior expansão, o novo suporte visa dar melhor atendimento aos pacientes infectados com coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), nesta sexta-feira, 8, em pronunciamento pelas redes sociais.

A unidade hospitalar é um dos centros de internamento para pacientes com quadros mais graves da infecção por coronavírus no Ceará. A nova expansão soma-se aos dez leitos de terapia intensiva (UTI) e outros 20 de enfermaria com oxigênio implementados na última quinta-feira, 7.

Por serem equipados com pontos de oxigênio, esses leitos possibilitam o uso de cateteres nasais e máscaras de venturi, que fornecem fluxos programados de oxigênio aos pacientes que apresentam graus leves de insuficiência respiratória.

Roberto Cláudio comentou ainda sobre a criação do núcleo de Covid-19 no Hospital da Mulher, com dez leitos de UTI e 20 de enfermaria. A unidade passou a receber homens. A inauguração da ala de tratamento para pacientes infectados com coronavírus no frotinhas do Antônio Bezerra também foi mencionada pelo prefeito como um dos destaque dos investimentos de enfrentamento à pandemia no Município.