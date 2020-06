Imparh retoma atendimento presencial a partir desta segunda-feira (29)

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) retoma, a partir desta segunda-feira (29), o atendimento presencial dos serviços relacionados à Secretaria Escolar e aos Concursos e Seleções.

O atendimento presencial será realizado mediante agendamento e para casos justificados. Para os serviços relacionados à Secretaria Escolar, o agendamento deve ser feito pelo telefone 3433-2994. Já para os serviços relacionados aos Concursos e Seleções, por meio do número 3433-2987. O agendamento está disponível de segunda à sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h.

O Imparh informa que está tomando todas as medidas necessárias a fim de garantir a segurança de todos que irão circular nas dependências do Instituto a partir de hoje, como medição da temperatura na entrada, uso obrigatório de máscara, marcação no piso para distanciamento e disponibilização de álcool em gel.

Mais informações

Secretaria Escolar do Centro de Línguas

Local: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Tel: (85) 3433.2994

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Local: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Tel: (85) 3433.2987

(*)com informação da Prefeitura de Fortaleza