Imposto de Renda: 28% dos cearenses já entregaram o documento a Receita Federal

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda está chegando na reta final. De acordo com a Receita Federal, cerca de 28% dos contribuintes do Estado, o que equivale a 183 mil cearenses, já entregaram o documento. A data limite para apresentar a declaração é 30 de abril.

Mesmo com a pandemia, até o momento, a Receita informou que não expectativas para prorrogar o prazo. Em todo país, 8,1 milhões de declarações já foram entregues.

Ao todo, 32 milhões de contribuintes brasileiros devem prestar contas com a Receita Federal. Os contribuintes poderão obter as orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 no site da Receita.