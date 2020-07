Imposto de Renda: 31,9 milhões de contribuintes entregaram a declaração dentro do prazo

Encerrado o período de entrega da declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2020, os sistemas da Receita Federal registraram 31.980.151 declarações até o dia 30, prazo final. A expectativa do Fisco era de que 32 milhões de contribuintes enviassem a prestação de contas neste ano.

Na comparação com 2019, a Receita registrou um aumento de 4,3% nos envios feitos no prazo. Quem não entregou dentro do prazo, poderá fazê-lo a partir de amanhã , 1º de julho, mas já estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

O calendário de restituições foi mantido, começou em 29 de maio e vai até 30 de setembro. A Receita espera que R$ 19,6 bilhões sejam arrecadados com o pagamento do IR de pessoa física de 2020 ao longo do ano.