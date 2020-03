Incêndio atinge loja de utensílios domésticos em Fortaleza

Um incêndio atingiu uma loja de utensílios domésticos em Fortaleza, na madrugada desta segunda-feira (30). A loja está localizada na Rua Quixadá, no Bairro Planalto Ayrton Senna. O fogo começou por volta das 3h e foi controlado às 5h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cinco veículos da corporação para apagar as chamas. Foram gastos 35 mil litros de água.

Os bombeiros afirmaram que a estrutura do prédio está comprometida, com rachaduras, bastante acentuadas e, até a publicação, ainda não havia sido iniciado o rescaldo, pois os agentes temiam que a ação pudesse causar um desabamento. O fogo atingiu três pavimentos

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local para investigar o que causou o incêndio. O Corpo de Bombeiros afirmou também que ninguém estava no local quando o fogo começou e não houve feridos.