Incêndio atinge três apartamentos em condomínio no bairro Meireles, em Fortaleza

Na madrugada desta terça-feira (07), um incêndio atingiu três apartamentos de um edifício de 22 andares, na Rua Barão de Aracati, no Bairro Meireles, em Fortaleza.

Foto: Almir Fontenele

Segundo o corpo de bombeiros o incêndio começou por volta da 4h da manhã e se espalhou pelo resto do apartamento que fica no segundo andar do prédio. Haviam dois casais no momento do incêndio, mas felizmente não houve feridos.

De acordo com os bombeiros, o fogo se espalhou rapidamente consumindo outros dois andares do prédio. A causa teria sido um curto-circuito em um ventilador.