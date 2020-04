Inovação no combate à Covid-19 é tema de live do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste realiza, nesta quarta-feira (22), às 14 horas, pelo seu canal no YouTube, transmissão sobre o Edital de Apoio à Inovação para Combate ao Novo Coronavírus (Covid-19). A live será mediada pelo diretor de Administração do Banco, Cláudio Luiz Freire de Lima, e contará com participação dos técnicos das Áreas de Políticas e de Inovação da instituição, que estarão disponíveis para esclarecer dúvidas.



Lançado no último dia 15 pelo BNB, por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), o edital objetiva fomentar o desenvolvimento de soluções que contribuam para a pesquisa e inovação no combate à doença e aos seus efeitos sobre o sistema de saúde, do bem-estar social e produtivo.



O edital destina R$ 5 milhões a micro, pequenas e pequenas-médias empresas, a título de subvenção econômica e em caráter não reembolsável, para o desenvolvimento de soluções que possibilitem, por exemplo, diagnóstico rápido da doença a custo competitivo, de produtos que contribuam para o tratamento da Covid-19, bem como de soluções que ajudem a otimizar protocolos de atendimento a pacientes.



Destacam-se dentre os itens financiáveis remuneração de pessoal, aquisição de equipamentos e material permanente (aparelhos, máquinas, equipamentos de informática, mobiliários), materiais de consumo (material de expediente e matéria-prima), serviços de terceiros com limite de 50% do valor aportado pelo BNB para aquisição de tecnologias, licenças, certificações, patentes e know-how; avaliação de desempenho (inspeção, ensaios, testes de conformidade, certificação, desenvolvimento e teste de protótipos e de conceitos, de materiais e de processos).