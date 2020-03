Inscrições de médicos para combater coronavírus começam nesta segunda-feira; Ceará receberá 442 profissionais

Iniciam nesta segunda-feira as inscrições de médicos, com CRM Brasil, que desejem trabalhar no combate ao novo coronavírus (Covid-19) nas capitais e grandes centros, além dos municípios mais carentes e aldeias indígenas. A convocação está sendo feita pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Mais Médicos, para mais de 5 mil profissionais. A remuneração será de R$ 12 mil e o contrato terá duração de 1 ano.

No Estado do Ceará, serão convocados 442 médicos para atuarem no atendimento médicos nos postos de saúde dos municípios que carecem de suporte. A expectativa é que os médicos já comecem a atuar nos municípios no início de abril, reforçando o atendimento à população cearense em meio a pandemia de coronavírus.

Conforme o último boletim divulgado pela Sesa, no momento, sete municípios do Ceará têm casos da doença em investigação. São eles: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Camocim, Crato, Itapipoca e Tamboril. De acordo com o ministério da Saúde, os profissionais serão distribuídos em 96 cidades cearenses. No Brasil, 1.864 municípios terão reforço.