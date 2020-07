Inscrições no Sisu começam nesta terça-feira, mas vagas já podem ser consultadas

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada começam somente nesta terça-feira, mas as vagas oferecidas nas universidades do país já podem ser consultadas. Os estudantes têm acesso às instituições, aos locais e aos cursos que serão oferecidos.

Pode fazer a inscrição no Sistema, apenas o estudante que participou do último Exame Nacional do Ensino Médio, obteve nota na redação maior que zero. As notas de corte para cada curso são baseadas no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.