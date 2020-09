Inscrições para certificadores do Enem 2020 começam nesta quarta-feira

As inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC), que devem atuar na certificação dos procedimentos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, começam nesta quarta-feira (9) e vão até o dia 29 deste mês. O cadastramento é voltado para servidores públicos federais e professores das redes públicas estaduais e municipais.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá atender aos requisitos descritos no edital, como: ser servidor público, efetivo e em exercício, do Executivo Federal ou ser docente, em exercício, das redes públicas de ensino estaduais e municipais e estar devidamente registrado no Censo Escolar 2019.

Os convocados deverão participar de uma capacitação a distância promovida pelo Inep para divulgação de normas, procedimentos e critérios técnicos. Eles só serão considerados aptos somente após a participação e a aprovação nas atividades desenvolvidas no curso de capacitação, com no mínimo 70% de aproveitamento.

A atividade desenvolvida pelo certificador terá o valor de R$ 342 por dia. O Enem impresso está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

*Com informações do Inep