Inscrições para mesário voluntário têm recorde nestas eleições municipais, diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral(TSE) registrou, em vários Estados do país, um aumento considerável no número de inscrições para mesário voluntário nestas Eleições, se comparado ao pleito de 2016.

No Tribunal Regional Eleitoral(TRE) de Tocantins, por exemplo, houve um salto de 83,21% em quatro anos. Em 2016, foram 8.388 mesários voluntários no Estado e, em 2020, até o momento, já são 15.368.

Outro Estado que se destacou foi o Paraná. Por lá, ocorreu um acréscimo de 98,27% na procura, saltando de 26.247 para mais de 52 mil voluntários.

Já o TRE-RJ contabilizou um crescimento de 97,26% entre as duas eleições municipais: de 11.784 voluntários para 23.246 este ano. São Paulo, por sua vez, conta com 115.100 inscrições para trabalhar nas eleições deste ano, contra 99.343 mesários voluntários em 2016, um aumento de 15,86%.

De acordo com o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, esse aumento na procura é reflexo da campanha de convocação encabeçada pelo médico Drauzio Varella.

No Ceará, cerca de 75 mil mesários devem participar das Eleições 2020, número semelhante à última eleição municipal. Lembrando que as inscrições para mesário voluntário podem ser feitas até o dia 16 de setembro, através do site do TRE ou pelo aplicativo e-Título.