Inscrições para o Sisu do 2º semestre de 2020 iniciam na próxima terça-feira

Os estudantes cearenses que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2019 e ainda não ingressaram em uma instituição de ensino superior pública, podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada para concorrer a vagas no segundo semestre desta ano a partir da próxima terça-feira, dia 7.

As inscrições terminam no dia 10 de julho.Durante esse período, uma vez por dia, o Sisu irá calcular a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados. As notas de corte para cada curso são baseadas no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A consulta de vagas do Sisu já está disponível. Os dados podem ser acompanhados pelo site do Sisu. Os estudantes têm acesso às instituições, aos locais e aos cursos que estão sendo oferecidos.