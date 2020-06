Insegurança: durante isolamento social golpes virtuais disparam

No Ceará, tanto na grande Fortaleza, quanto no interior, muitas pessoas têm sido vítimas diárias da malandragem de espertalhões que usam as redes sociais para aplicar golpes. O isolamento social onde a população deve passar a maior parte do tempo dentro de suas residências é sinônimo de segurança e muitos caem na conversa fácil dos golpistas.

Os criminosos têm se aproveitado do fato de que mais pessoas estão em casa por causa do isolamento social e do aumento de operações no comércio eletrônico para realizar as fraudes virtuais, que tem crescido neste período.

Segundo pesquisa feita pela Refinaria de Dados, empresa especializada na coleta e análise de informações digitais, durante o isolamento social, as mensagens feitas pelos criminosos para atrair a atenção dos brasileiros quase sempre mencionavam as palavras covid, auxílio e Caixa – expressões que mais cresceram no período. Cerca de 39% das mensagens tinham a palavra covid; 36%, auxílio; e 33%, Caixa.