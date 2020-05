INSS divulga resultado da seleção para trabalho temporário nesta terça-feira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga, nesta terça-feira (19), o resultado da seleção para o trabalho temporário com vistas a agilizar a análise de pedidos de aposentadorias e auxílios.

Os candidatos que disputam uma vaga de trabalho temporário têm até esta quarta-feira (20), para interpor recurso ao resultado preliminar divulgado na página do INSS. Ao final deste texto, você pode acessar os endereços com o resultado preliminar da seleção.



O INSS abriu 8.230 vagas para os militares da reserva das Forças Armadas e aposentados interessados no trabalho temporário para atendimento ao público nas agências do órgão em todo o Brasil. As vagas são disputas por 17.277 inscritos. Muitas agências do INSS no Interior do Estado e na Grande Fortaleza deverão receber reforço dessa mão de obra.

As vagas foram abertas, além da área de atendimento direto ao público, na Perícia Médica Federal, no Conselho de Recursos da Previdência Social, Subsecretaria de Regimes Próprios e Secretaria de Gestão de Pessoal (SGP/DECIPEX).

O INSS destaca que, como especificado em edital, não houve limite de vagas para os aposentados da carreira do Seguro Social que atuarão na análise de requerimentos de benefícios.



EDITAL Nº 01 – RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO



 RESULTADO PRELIMINAR – ANEXO I: Total de candidatos (retificado)

 RESULTADO PRELIMINAR – ANEXO II: Candidatos habilitados (retificado)