INSS: Iniciado pagamento da antecipação de R$ 600,00 a deficientes que aguardam análise de BPC

Requerentes do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) ao deficiente que tiveram avaliação remarcada devido ao fechamento das Agências da Previdência Social pela pandemia do novo Coronavírus começaram a sacar a antecipação de R$ 600,00. O pagamento não precisa ser solicitado mas apenas conferido o dia e o local de pagamento no aplicativo “Meu INSS”, ou página www.inss.gov.br ou telefone 135.

A antecipação de R$ 600 pode ser paga por até três meses e, apenas na Região Metropolitana de Fortaleza, está disponível para 5.500 pessoas. Na página do INSS está a lista nacional com os beneficiados, e outros mil requerentes do Ceará podem ter a antecipação liberada após cumprir exigências de complementar documentos, através de postagem de anexos pelo Meu INSS.

Para realizar o pagamento o INSS considera a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário-mínimo. É importante ressaltar que o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal não será computado para a composição da renda mensal bruta familiar para a aferição do critério de renda.

Atendimento remoto – Os serviços do INSS seguem em processamento pelos servidores, em trabalho pela Internet, exceto a avaliação social e médico-pericial do BPC ao deficiente, motivo pelo qual está sendo paga esta antecipação. Quando o BPC for concedido, o valor será pago a partir da data de entrada do requerimento, deduzindo-se os valores já pagos.



Para consultar o Extrato de Pagamento desta antecipação, anexar documentos para cumprir exigências ou consultar andamento de pedidos de benefícios ou serviços, acesse o Meu INSS.

(*)com informação do INSS