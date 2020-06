INSS oferece cursos gratuitos sobre benefícios previdenciários

Estão abertas as inscrições para novos cursos online sobre benefícios e serviços do INSS. Os cursos são curtos, com linguagem simples e conteúdos objetivos, pela página escolapep.inss.gov.br .



As inscrições seguem até 24 de junho e o período de realização dos cursos vai de 8 a 28 de junho. Os módulos contemplam Segurados da Previdência Social, Aposentadorias, Benefícios para Dependentes, Benefícios por Incapacidade, Salário-maternidade e Salário-família, e Certidão de Tempo de Contribuição.



Interessados devem fazer a inscrição através da opção “autoinscrição”, no site escolapep.inss.gov.br. Para tirar dúvidas sobre os cursos, envie mensagem para o pep@inss.gov.br.



PEP

O Programa de Educação Previdenciária (PEP), desenvolvido pelo INSS, é um programa social do Governo Federal que atua com o objetivo de informar e orientar a sociedade sobre direitos e deveres em relação à Previdência Social. Atua por meio de ações como palestras, cursos presenciais, cursos à distância, mídias (rádio, web rádio e televisão), e eventos em escolas, entidades e associações, também com capacitações direcionadas.

(*)com informação do INSS