Instituições devem atualizar bolsas do Prouni já concedidas até esta quinta

As instituições de educação superior participantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem efetuar os procedimentos de atualização semestral de bolsas a até 23 horas e 59 minutos de quinta, 28 de maio. As atualizações, que iniciaram nessa segunda-feira (25), devem ser realizadas no Sistema Informatizado do Prouni (SisProuni).

A renovação semestral do Prouni é obrigatória para todas as instituições que se beneficiam do programa. O procedimento garante que o aluno continue com o auxílio no semestre seguinte e deve ser realizado mesmo em cursos anuais.

O programa – O Prouni é o programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior.

*Com informações do MEC