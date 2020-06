Instituições têm até 12 de junho para concluir o processo de adesão ao Sisu

As instituições participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ganharam mais tempo para concluir o processo de adesão ao programa. O prazo, agora, vai até as 23h59 de 12 de junho, uma semana a mais do que o previsto originalmente, que seria para hoje, sexta-feira (05).

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a nova data em extrato de edital na edição desta quinta-feira, 4 de junho, do Diário Oficial da União (DOU).

A prorrogação serve para dar maior tranquilidade às instituições participantes e dar maior tempo para o andamento dos processos. É mais um aumento de prazo dado em meio à pandemia do novo coronavírus.

O programa – O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Eles são selecionados de acordo com as notas alcançadas no exame.

Fonte: MEC