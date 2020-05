IntegraSUS conta com mais cinco painéis para informações de Covid-19

Prezando pela transparência e publicização dos dados, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibilizou mais cinco painéis informativos sobre a Covid-19 na plataforma IntegraSUS, do Governo do Estado. Com as novas ferramentas será possível visualizar o histórico de internações, acompanhamento de testes, dados sobre atendimento inteligente, entrega de teste rápido e Covid-19 em profissionais dos serviços de saúde

.

A iniciativa surgiu com a proposta de facilitar o acesso às informações como conta Ramsés Oliveira, coordenador da Tecnologia da Informação e Comunicação da Sesa.

“Na última semana, a equipe do IntegraSUS focou em criar novos dashboards para serem disponibilizados através da plataforma. Estamos com nosso time praticamente todo voltado para os projetos que envolvam a Covid-19, e que permita o acesso do cidadão a esses resultados”, ressalta.

O IntegraSUS permite de forma simples e objetiva a visualização de informações importantes em saúde 100% digital. Esses dados são reunidos, analisados e disponibilizados para conhecimento da população e para auxiliar gestores em ações e políticas de saúde.

IntegraSUS

Implantado há um ano, o IntegraSUS é uma plataforma que integra sistemas de monitoramento e gerenciamento epidemiológico, hospitalar, ambulatorial, administrativo, financeiro e de planejamento da Sesa e dos 184 municípios cearenses. O acesso ao portal de transparência da Saúde do Ceará pode ser feito pelo site da Sesa ou pelo integrasus.saude.ce.gov.br.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará