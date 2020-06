Intenção de consumo das famílias tem maior queda em dez anos, diz CNC

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou 14,4% na passagem de maio para junho deste ano, a terceira retração mensal consecutiva. Essa foi a maior queda do indicador na pesquisa nacional, iniciada em janeiro de 2010.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (30), na comparação com junho do ano passado, a queda chegou a 24,1%. Com os resultado, a intenção de consumo chegou a 69,3 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, o menor patamar desde julho de 2016.

Confira na íntegra o cometário do jornalista Carlos Alberto Alencar: