Interior: Ações do projeto Boa Noite de combate as muriçocas são intensificadas em Crato

A Secretaria Municipal de Saúde do Crato (SMS), através da Coordenação de Vigilância em Saúde, vem intensificando as ações do Projeto Boa Noite, realizando trabalhos de limpeza, desobstrução de rios, valas e córregos que sejam locais propícios para a proliferação das muriçocas, eliminando assim, os focos.

Como supervisor do projeto, Iranildo Alves Ferreira acompanha as equipes seguindo a programação semanal e atendendo as localidades.

Ontem, quinta-feira (30) e hoje, as equipes estão enfatizando as atividades nos bairros Vila Alta e Pimenta.

De acordo com a coordenadora especial da Vigilância em Saúde do município, Arlene Sampaio, se faz necessário e importante que a população cratense evite depositar entulhos e objetos em desuso em determinados locais, pois a interrupção do fluxo de água por esses elementos colabora para o aumento das muriçocas.

“Com o apoio da comunidade, as ações do poder público terão consequentemente maior efetividade”, destaca. A coordenadora também elucida que é importante saber a diferença entre o mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya e as muriçocas.

“O trabalho de controle da dengue é feito pelo Núcleo de Endemias, que também desenvolve ações diariamente. Já esse trabalho de controle das muriçocas é com o Projeto Boa Noite”, explica.

“É importante esclarecer que até o momento, não há transmissão de doenças causadas por muriçocas, porém, há um desconforto com a presença desse inseto pelo incômodo que ele causa e por alguma alergia que pode surgir na pele de determinadas pessoas. Com a intensificação dos trabalhos e o apoio e conscientização da população, em breve, a quantidade de muriçocas diminuirá”, disse Arlene.

(*) Com informações da Prefeitura do Crato.