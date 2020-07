Interior: SECULT Crato lança mapa cultural e convida artistas para se cadastrarem

A Secretaria de Cultura do Crato lança, nessa sexta-feira (17), o cadastro do Mapa Cultural do Crato, que irá atender a toda classe artística do município. O cadastro está disponível no site da prefeitura.

O mapa servirá para todos os editais disponíveis pela SECULT, em especial para a Lei Aldir Blanc, que estará disponibilizando para o município do Crato a quantia de R$ 914 mil reais.

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, sancionada em junho, estabelece um conjunto de ações para garantir renda emergencial para trabalhadores da área da cultura, além da manutenção dos espaços culturais durante a pandemia da COVID-19.

O secretário de Cultura, Wilton Dedê, convida os artistas de todas as áreas para se cadastrarem no mapa.

“O projeto engloba não só os artistas, mas toda a cadeia produtiva, como banda, técnico de som, circo, contrarregra, enfim toda a área produtiva, todos os trabalhadores da cultura”, diz o secretário.

O mapa é parte do Sistema Municipal de Cultura, formado pelo Conselho Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, que se complementam com o cadastro dos artistas.

O secretário explica que, como o município já tinha a cartografia, que conta hoje com cerca de 300 nomes, a secretaria reconheceu a necessidade do cadastro, devido a Lei Aldir Blanc abranger toda a cadeia produtiva da área.

“Espero a adesão maciça dos artistas, porque o cadastro não servirá somente para a Lei Aldir Blanc, mas servirá também como base para todos os editais”, reforça Dedê.

(*) Com informações da Prefeitura do Crato.