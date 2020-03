IPTU: prazo para pagar imposto com desconto vence nesta sexta-feira

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o contribuinte deve imprimir o boleto de pagamento no site da Secretaria Municipal das Finanças com o código de barra para o pagamento do IPTU em cota única ou parcelado. Para ter direito ao desconto, é preciso estar adimplente nos anos anteriores. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas, dentro do prazo indicado no documento.