Isolamento social aponta para redução de acidentes nas rodovias estaduais

O isolamento social, uma das principais medidas adotadas no mundo para enfrentamento da infecção pelo novo Coronavírus e implantada no Ceará pelo Governador Camilo Santana através do Decreto Estadual nº 33.510, teve impacto direto no trânsito das rodovias estaduais.

No período de 17 a 31 de março de 2020, a redução do número total de acidentes de trânsito chegou a 31%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Nesses 15 dias, também foi possível constatar a redução de vítimas fatais em 57% e de feridos em 36%.

No atual cenário, quando as autoridades de saúde e governantes correm contra o tempo para disponibilizar leitos hospitalares para atender aos pacientes que manifestam sintomas mais graves da Covid-19, reduzir acidentes de trânsito significa também reduzir a sobrecarga no sistema de saúde. Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em média, 60% dos leitos hospitalares do SUS são ocupados por vítimas de trânsito. O Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital de referência em trauma no Estado, atendeu na emergência somente no mesmo período do ano passado 529 pessoas vítimas de acidentes com carros, motos, bicicletas e pedestres. Em 2020, no mesmo período, o número de atendimentos foi de 238 casos, uma redução de 55%.

Diariamente, as câmeras da Central de Inteligente de Trânsito ? CIT, do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (DETRAN-CE) realizam o videomonitoramento das rodovias e os operadores alertam as equipes em campo sempre que há ocorrências. Nas últimas semanas, é possível verificar, não apenas em Fortaleza, mas também no interior, o baixo fluxo de veículos nas rodovias, mesmo naquelas que cruzam grandes trechos urbanos e centros comerciais como a CE-040 (Av. Washington Soares), a CE-401 (Av. Senador Carlos Jereissati) e rodovias localizadas na região do Cariri como CE-060 (Av. Leão Sampaio) e CE-292 (AV. Padre Cícero).

Além disso, as equipes de fiscalização do Detran-CE seguem trabalhando, auxiliando as forças de segurança na manutenção do isolamento social, tanto nos trechos urbanos das rodovias, como em bairros de Fortaleza e também nas praias, conscientizando as pessoas sobre a importância de ficarem em casa.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará