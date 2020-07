Isolamento social: Parques do Cocó e Botânico retornam às atividades somente para atividades individuais

Uma boa notícia para os amantes da natureza e das atividades ao ar livre. Os Parques Estaduais do Cocó (inclusive a área Adahil Barreto) e Botânico retornam às atividades nesta segunda-feira (20) e a Floresta do Curió nesta terça-feira (21), mas com limitações. Só serão permitidas atividades individuais, sendo proibidas quaisquer tipos de aglomerações. O complexo poliesportivo, viveiro de mudas, arvorismo e parquinhos continuam interditados no Cocó. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA) adverte que o uso de máscaras é obrigatório e que não serão permitidas atividades como picnics, jogos de futebol, aniversários ou outras celebrações que agrupem pessoas. O Projeto Viva o Parque também ainda não tem data para recomeçar.

Dias e horários de funcionamento

Parque Estadual Botânico

Segunda a sábado de 8h às 12h e 13h às 17h

Domingo de 8h às 12h

Parque Estadual do Cocó – Área – Padre Antônio Tomás.

•Trilhas: 5h30 às 17h30

•Calçadão e anfiteatro: 5h30 às 22h.

•INTERDITADOS: Complexo poliesportivo, viveiro, arvorismo, parquinhos.

Parque Estadual do Cocó- Área Adahil Barreto

• Portões abrem às 5h30 e fecham às 21h

•INTERDITADOS: parquinhos, quadras e campo interditados para uso.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará