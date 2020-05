Isolamento social pode provocar ansiedade e contribuir par aumento da pressão arterial, diz médico

O Dia Mundial da Hipertensão Arterial (HA) é comemorado no dia 17 de maio, amanhã. Para aproveitar a data e também o próprio maio, Mês Mundial da HA, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, que aproveita o dia 17 de maio de 2020, alertar as pessoas sobre o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, responsáveis pelas principais causas de morte em nosso país e no mundo, como o infarto e o derrame cerebral.

Segundo a entidade, os indivíduos com pressão alta devem ter atenção especial com acompanhamento de especialistas para reforçar os cuidados necessários para mantê-la sob controle.

De acordo com cardiologista e vice-presidente da SBH, Luiz A. Bortolotto, é preciso acompanhar a pressão arterial constantemente para evitar complicações que ocorrem quando ela fica muito alta.

“Se possuírem aparelhos de aferição de pressão em suas casas, façam as medidas regularmente e comuniquem seus médicos se houver alguma alteração. Intensifiquem a adoção de hábitos saudáveis de vida, como diminuir o consumo de sal, evitar o excesso de álcool, e manter algum grau de atividade física, mesmo dentro de suas casas”.

Segundo o médico, o isolamento social e a preocupação com a pandemia da covid-19 podem gerar ansiedade, o que pode contribuir para o aumento da pressão arterial. Para tentar diminuir o estresse a recomendação é a de que o indivíduo utilize os meios digitais para conversar com parentes e amigos, leia livros, assista filmes e utilize técnicas de meditação e relaxamento, já essas atividades ajudam a manter a pressão controlada.

Bortolotto ressaltou que se a pessoa tem pressão alta e toma medicação, é importante não deixar de usar o remédio, mesmo que seja infectada pela covid-19, e que consulte o médico antes de qualquer mudança. Segundo ele, há evidências em todo o mundo de que houve diminuição de procura de hospitais por doenças cardiovasculares por receio e se infectar pelo coronavírus.

*Com informações da Agência Brasil