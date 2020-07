“Isso é um escândalo”, afirma Luizianne sobre gravação de Bruno Gonçalves que aponta compra de apoio político

O escândalo na política cearense que envolve o deputado estadual Bruno Gonçalves em um suposto esquema para compra de apoio político tem ganhado repercussão no estado. Entre os políticos que tem se posicionado em relação à gravação que expõe o deputado, está a deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), que nesta segunda-feira (27), afirmou em uma coletiva de imprensa virtual, ver com tristeza e considerar um escândalo a situação.

“É muito triste. Eu não conheço o Bruno. Eu conheci o Acilon (pai de Bruno). Eu tive uma boa relação com o Acilon na Câmara. O Acilon sempre foi uma pessoa com uma postura correta […] Parece uma coisa alucinada (o escândalo) “como vamos roubar? De onde vamos tirar? Quem nós vamos comprar?”, disse a deputada.

Diante do cenário político, a pré-candidata questiona se o Ministério Público Eleitoral irá instaurar algum procedimento em relação ao caso. Além disso, a deputada criticou o silenciamento que tem percebido entre os veículos de comunicação local, se questionando se será necessário que o escândalo chegue ao nível nacional para ganhar maior repercussão no estado.

APOIO NACIONAL

Sobre as eleições municipais deste ano, Luizianne afirmou que a cúpula do PT nacional apoia integralmente sua pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza, destacando que o apoio também vem do ex-presidente Lula. A deputada federal também afirmou que Lula é o principal ator político neste processo e que certamente fará uma visita a capital cearense para apoiar sua campanha.