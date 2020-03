Ivo destaca transparência e revela 1º caso confirmado de coronavírus em Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), destacou, no final da tarde desta terça-feira, a transparência da sua administração e revelou o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Município.

Com o título “Compromisso com a transparência”, Ivo afirma, em nota distribuída nas redes sociais, que o caso de coronavírus é de um homem de 60 anos que chegou de viagem do Sul do País na última sexta-feira.

Segundo, ainda, o prefeito Ivo Gomes, o homem está em isolamento domiciliar desse que chegou a Sobral. Ivo faz um apelo para as pessoas ficarem em casa, mas alertou que não há necessidade de pânico.

“Peço mais uma vez que fiquemos em casa! E nada de panico”, recomenda Ivo, que, nessa segunda-feira, determinou a suspensão das aulas em todas as unidades de ensino que funcionam na cidade de Sobral como ação de enfrentamento ao combate ao coronavírus. As medidas se estendem, também, à rede particular de educação, a teatros, cinemas e academias.

Veja a publicação: