Jati: Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência e destina mais de R$ 100 mil para o município

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de R$ 100,6 mil para assistência a famílias que foram transferidas de suas casas no entorno da Barragem Jati, no Ceará, após o rompimento de uma tubulação da estrutura. O reconhecimento federal de situação de emergência do município também publicado na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial da União.

A medida foi realizada por procedimento sumário – quando a ocorrência, pública e notória, é considerada de grande intensidade. Nestes casos, para agilizar o atendimento à população, a Defesa Civil Nacional antecipa os trâmites e publica a decisão antes mesmo que as solicitações do município ou do estado sejam oficializadas.

A Prefeitura de Jati utilizará o recurso para ações de assistência às famílias que – de forma preventiva – foram evacuadas do local. Cerca de 2 mil moradores foram levados para alojamentos na região ou para casas de parentes e amigos em áreas seguras. A previsão é de que o retorno dessas pessoas seja realizado ainda nesta terça-feira (25).

Desde o início da ocorrência, na tarde de sexta-feira (21), os esforços das autoridades e de equipes técnicas foram voltados à garantia da segurança e preservação de vidas. Seguindo o Plano de Ação Emergencial (PAE) elaborado para a barragem, o MDR decidiu preventivamente pela evacuação. No sábado (22), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve em Jati para acompanhar os trabalhos.

Uma equipe da Defesa Civil Nacional, liderada pelo secretário coronel Alexandre Lucas, também foi designada ao local e permanece na região para auxiliar as ações.