Jati: perícia em barragem deve acontecer nesta terça-feira

Está marcada para esta terça-feira(01) uma perícia que vai apurar a(s) causa(s) do rompimento da barragem de Jati, ocorrido no dia 21 de agosto. Uma empresa particular foi contratada para fazer o laudo que deve ficar pronto no prazo de até três semanas e meia.

Mesmo assim, o Ministério do Desenvolvimento Nacional(MDN) descarta a possibilidade de ação criminosa. A informação é do engenheiro Tiago Portela que concedeu entrevista ao site G1, informando que houve um excesso de pressão em determinado ponto da tubulação, gerando o rompimento da estrutura.

Já a recuperação da obra, que rompeu um dia após ser inaugurada, foi concluída nessa segunda-feira(31). Mas o trecho continua sem receber água, enquanto são feitos os testes de segurança da estrutura.

A prefeitura de Jati afirma que todas as 2 mil pessoas, que haviam sido evacuadas por conta do rompimento da barragem, já retornaram para suas casas.