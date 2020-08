Jati: reforço policial é solicitado após furtos a casas evacuadas

Não bastasse ter que sair às pressas de casa para resguardar a própria vida, agora os

moradores do município de Jati, Região Sul do Estado, precisam se preocupar com outra situação.

Se antes o medo era que a barragem, que rompeu na última sexta-feira(21), varresse os imóveis por conta do vazamento de água, os 2 mil moradores evacuados estão com medo de ter os bens furtados.

De acordo com a própria prefeitura de Jati, as casas que estão vazias têm sido alvo constantes de invasores.

Os bandidos têm levado principalmente os animais.

Diante do quadro, foi solicitado o reforço policial no município.

A quantidade de policiais e o tempo de duração desse reforço não foram divulgados pela Secretaria de Segurança até o fechamento desta edição.

A boa notícia é que alguns moradores já começaram a retornar às residências, mas de forma gradual.