Jefferson Viana advocacia comemora 10 anos de atividades com nova sede e lançamento de nova logomarca

“VISITANTE BEM QUERIDO

PODE ENTRAR, A CASA É SUA

AH! É TÃO BOM NESTA VIDA

ABRIR-SE À PORTA DA RUA

COMO QUEM ABRE UM ABRAÇO

DIZENDO ASSIM COMO EU FAÇO:

“ENTRE A GOSTO, A CASA É SUA”.





Com os versos da cearense e imortal Rachel de Queiroz, o Escritório Jefferson Viana Advocacia abre nesta sexta-feira, 10, de forma virtual, as portas da nova sede.



Segundo Jefferson Viana, a nova sede, que tem o mar como vizinho, traz a vibração de novos começos e já antecipa a visão de um mapa globalizado que lança o Ceará para o mundo.



Honrando o torrão natal de grandes juristas e empreendedores cearenses, o advogado Jefferson Viana cedo aprendeu que o Direito propicia o avanço civilizacional e que o talento precisa ser multiplicado para o desenvolvimento das potencialidades intelectuais e espirituais.



“Logo, vê‐se que o apreço ao Direito, quando conjugado com a afeição ao artístico, produz ambientes de luz e os mais iluminados juristas”, comenta Jefferson.



Numa caminhada de 10 anos, o escritório passa agora para um novo endereço: o Edifício LC Corporate, na Avenida Barão de Studart, 300, Meireles, primeiro empreendimento corporativo sustentável do Norte Nordeste e um prédio moderno por suas instalações imponentes e acessíveis.



Nesse novo ciclo profissional, o Escritório Jefferson Viana Advocacia também recria a sua imaginação do futuro e apresenta sua nova logomarca empresarial. A simbologia da nova logo demonstra que, a partir de agora, nessa nossa reinvenção do futuro, a firma jurídica se consolidará, cada vez mais, como uma atividade advocatícia profissional e com soluções empresariais para seus clientes.



De acordo com Jefferson, a elaboração das letras JV na cor ouro demonstra, assim como o metal, a pureza e a excelência da advocacia e do atendimento ao cliente. “Reinventar-se é exercer a liberdade de mudar e de influenciar o mundo ao nosso redor, pois preparamos os novos tempos sempre no agora, em cada ato, em cada pensamento”, comenta.







(*)com informações da A.I